Deriner Barajı'nda Yaban Keçileri Görüntülendi

Artvin'de Deriner Barajı'nın girişine gelen 6 yaban keçisi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Barajın güvenlik görevlisi tarafından çekilen görüntülerde, keçilerin park alanı çevresinde dolaştığı ve baraj gövdesinin korkuluklarında gezindiği görülüyor.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerindeki Deriner Barajı gövdesinin girişine gelen 6 yaban keçisi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yusufeli Barajı'ndan sonra, 249 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan Deriner Barajı'nın santral sahasında çalışan güvenlik görevlisi İbrahim Kırçiçek, çevrede yaban keçilerinin dolaştığını fark etti.

Kırçiçek, yaban keçilerinin park alanı çevresinde dolaştığı anları kayıt altına alındı.

Görüntülerde, çimlerde bir süre otlayan yaban keçilerinin daha sonra baraj gövdesinin korkuluklarının yanında dolaştıkları yer aldı.