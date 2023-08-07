Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO silolarında meydana gelen büyük patlamanın sesini duyanlar, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Evlerin sallandığını ve pencerelerin açıldığını düşünen vatandaşlar, büyük bir sarsıntı olduğunu düşündüklerini ifade etti. Patlamanın ardından yükselen dumanlar kentin her yerinden görüldü. 12 kişinin yaralandığı olayda, depolar büyük hasar alırken, içeride bulunan buğday da alana saçıldı. Derinceliler, patlamada yaşadıkları korkuyu deprem zannettiklerini belirtti.

Derinceliler patlamada yaşadıkları korkuyu anlattı: "Deprem zannettik"

Dilek Şen:

"Ev sallandı, pencerelerimiz açıldı. Deprem oluyor zannettik. Bayağı büyük bir sarsıntıydı"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO silolarında meydana gelen büyük patlamanın sesini duyanlar, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Mutfakta yemek yedikleri sırada büyük bir ses duyduğunu söyleyen bir vatandaş, "Bir anda çok büyük bir patlama sesi duyduk. Ev sallandı, pencerelerimiz açıldı. Deprem oluyor zannettik. Bayağı büyük bir sarsıntıydı. Balkona çıktım ve büyük bir toz bulutu gördük. Ben askeriyede patlama olduğunu düşündüm" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nde bugün saat 14.40 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yükselen dumanlar kentin her yerinden görüldü. 12 kişinin yaralandığı olayda, Gölcük, Körfez, Derince ilçelerinde evlerin pencereleri sallandı. Tonlarca tahılın bulunduğu depolar büyük hasar alırken, içeride bulunan buğday da alana saçıldı. Patlamanın ardından ortalık savaş alanına döndü.

"Deprem oluyor zannettik"

TMO'ya yakın bölgede oturan vatandaşlar ise patlamada büyük korku yaşadı. Mutfakta yemek yedikleri sırada patlamanın meydana geldiğini söyleyen Dilek Şen, "Bugün 14.40 sıralarında mutfakta yemek yiyorduk, bir anda çok büyük bir patlama sesi duyduk. Ev sallandı, pencerelerimiz açıldı. Deprem oluyor zannettik. Bayağı büyük bir sarsıntıydı. Balkona çıktım ve büyük bir toz bulutu gördük. Ben askeriyede patlama olduğunu düşündüm. Koku olur diye pencereleri kapattım. Zaten hemen itfaiye, polis ve ambulansın geldiğini gördük. Kalabalık çoğaldı. Televizyona baktık ve haberlerde gördük. Korku yaşadık. Etkilendik, yeni kendimize geldik diyebilirim" dedi.

"Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyorum"

Yaklaşık 1 senedir Derince'de ikamet ettiğini söyleyen Şen, "Riskli bir bölge olduğunu fark ettim. Ben 1 senedir burada oturuyorum. Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyorum. Yetkililerden de tedbir almalarını rica ediyorum. Rabbim bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

"Korktuk, deprem oldu sandık"

Şen'in kızı Melisa Zeynep ise, "Annemle birlikte evdeydik. Yemek yerken şiddetli ses duyduk. Balkona çıktığımızda dışarıda toz bulutu vardı. Korktuk, deprem oldu sandık ama deprem değilmiş" ifadelerini kullandı.