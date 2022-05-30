Derince Yıldız Sokak asfaltlandı - Haberler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı kent genelinde asfalt sezonunun başlamasıyla üstyapı yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Yağışların olmadığı, iklim koşullarının elverişli olduğu yaz aylarında asfaltlama sezonu başlıyor. Planlaması yapılan yollarda asfaltlama çalışmalarına hız veren Fen İşleri ekipleri, kent genelinde bozulma ve aşınma meydana gelmiş yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyor.

STABİLİZE YOL ASFALTLANDI

Derince İlçesi Yavuz Selim Mahallesi Yıldız Sokakta stabilize olan yol, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekiplerince asfaltlanarak konforlu hale getirildi. Terasman kazı çalışmalarıyla asfalta hazır hale getirilen Yıldız Sokakta plent miks temel serimi sonrası asfalt serimi yapan ekipler, sokakta yol konforu ve güvenliğini sağladı.

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