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Derince Limanında Patlama: 5 Kişi Yaralandı

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Derince ilçesindeki limanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen patlamanın iddiaya göre kimyasal maddelerin etkileşime girmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi. Patlama sırasında yaralanan 5 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

5 KİŞİ YARALANDI

Derince ilçesindeki limanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen patlamanın iddiaya göre kimyasal maddelerin etkileşime girmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi. Patlama sırasında yaralanan 5 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nazım Özgün Erbulan - Güncel

Toprak Mahsulleri Ofisi Güncel Haberler

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