Derince Limanı'nda TMO silolarında patlama: 12 yaralı (6)

Kocaeli'de, Toprak Mahsulleri Ofisi'nde patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ardından yaptığı açıklamada, "Hepimize geçmiş olsun. Bugün saat 14.40 civarında arkamızdaki Toprak Mahsulleri Ofisi'nin tahıl silolarında bir patlama haberiyle itfaiye teşkilatımız alana intikal etti. Yaklaşık 15 tane araç, 45 itfaiyeciyle birlikte alana geldiğimizde olayın ilk incelemelere göre ve buradaki teknik ekipten aldığımız bilgilere göre bir toz sıkışmasından kaynaklandığını öğrendik. Hububat yüklenirken ve boşaltılırken toz sıkışması durumu olabildiğini ve bunun da zaman zaman patlamalara sebep olduğunu ifade ettiler. Olayın teknik tarafını henüz ben de bilmiyorum. Arkadaşlarımız gerekli incelemeyi yapacaklar. Ardından daha teknik bilgiler onlar tarafından verilecek" dedi.

'12 YARALI, 3'Ü ENTÜBE'

Büyükakın, yaralılarla ilgili, "Maalesef 12 yaralımız var. Bunlardan 3'ü entübe. Durumu ciddiyetini koruyor bu arkadaşlarımızın. Diğerlerinin durumu iyi. Biz hastane ziyaretini yaptık. Onların durumlarını gördük. Maalesef 3'ünün durumu ciddi ve onlarla ilgili şu anda sağlık çalışanlarımızın tüm gerekenleri yapıyorlar. Bu alanda da itfaiye teşkilatımız soğutma çalışmalarına devam ediyor. Alanda yeni bir toz sıkışmasından kaynaklı patlama riski olmadığını düşünüyoruz. Teknik ekipler bu bilgileri verdiler. İnşallah başka bir şey olmayacak. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yeni bir yangın ortaya çıkmasın diye arkadaşlarımız tedbirlerini aldılar. Toplam 60 tane silo var. İlk tespitlere göre aralarına girilemedi ancak 13 tanesinde yıkım olduğu söyleniyor ama içine girildikten sonra daha detaylı vermek mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

'İÇERİDE KİMSENİN OLMADIĞINA EMİNİZ'

İhmal durumunda gerekenin yapılacağını belirten Büyükakın, "Şu anda içeride kimsenin olmadığına eminiz. Tüm teyitleri arkadaşlar yaptılar. Yaralı sayısında bir artış beklenmiyor. Aranan biri yok. Hepsi bulunmuş ve hastanelere sevk edilmiş vaziyette. Konunun uzmanı gerekli incelemeyi yapacaktır. İhmal söz konusu olursa yetkili arkadaşlar gerekeni yaparlar. Ben Belediye Başkanı olarak konuya ilişkin değerlendirme yapacak durumda değilim. Bir ihmal varsa gereken yapılır" diye konuştu. (DHA)