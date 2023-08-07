Derince'deki TMO Silosunda Patlama: Adli Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Derince'de meydana gelen TMO silosundaki patlama ile ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Patlamada yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Tunç, olayın aydınlatılması için adli soruşturmanın başlatıldığını belirtti.