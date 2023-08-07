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Derince'deki TMO Silosunda Patlama: Adli Soruşturma Başlatıldı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Derince'de meydana gelen TMO silosundaki patlama ile ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Patlamada yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Tunç, olayın aydınlatılması için adli soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Derince'de TMO silosunda meydana gelen patlama ile ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO silosunda meydana gelen patlama ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kocaeli Derince'de Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait siloda meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Elim hadisenin aydınlatılması için gerekli adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Toprak Mahsulleri Ofisi Yılmaz Tunç Kocaeli Güncel Haberler

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