Üye Girişi
Haberler

Derince'deki TMO silolarında patlama: Yaralı sayısı 10'a yükseldi

Güncel Haberler

Derince ilçesindeki limanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen patlamada yaralananların sayısı 10'a çıktı. Patlamanın ardından yaralananların vücutlarında yanıklar oluştu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

YARALI SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Derince ilçesindeki limanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen patlamada yaralananların sayısı 10'a çıktı. Silolarda patlamanın yaşandığı an güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Patlamanın ardından yaralananların vücutlarında yanıklar oluştu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nazım Özgün Erbulan - Güncel

Toprak Mahsulleri Ofisi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title