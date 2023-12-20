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Derince'de tırın çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, tır sürücüsü tutuklandı

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen kazada tırın yol kenarında yemek yiyenlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tırın yol kenarında yemek yiyenlere çarpması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan tır sürücüsünü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

15 Aralıkta D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden S.A. idaresindeki 06 FP 0745 plakalı tır, Liman yolu mevkisinde köfte ekmek satışı yapılan kamyonetin yanında yemek yiyenlere çarpmış, 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Osman Yağmuroğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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