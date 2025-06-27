Derince'de TIR Kaza Yaptı: Şoför Yaralanmadı

Derince'de TIR Kaza Yaptı: Şoför Yaralanmadı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde TEM yolunda kontrolünü kaybeden bir TIR, bariyerlere çarpıp su kanalına devrildi. Olayda şoförün yaralanmadığı belirlendi.

KOCAELİ'nin Derince ilçesi TEM yolunda şoförünün kontrolünden çıkan TIR, bariyerlere çarpmasının ardından su kanalına devrildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM yolu İstanbul istikameti Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi geçişinde meydana geldi. Mustafa K. yönetimindeki 02 ABY 410 dorse plakalı TIR, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpmasının ardından sürüklenerek yol kenarındaki su kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şoförün yaralanmadığı belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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