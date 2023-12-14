Derince'de tartışma sonucu bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak'taki evinde Vedat B. (36) ile arkadaşı E.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Vedat B, bıçakla göğsünden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Vedat B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan E.A'yı gözaltına aldı.