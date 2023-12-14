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Derince'de tartışma sonucu bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

14 Aralık 2023 12:41 Güncelleme: 12:42 Abone Ol

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.