Derince'de Tabanca İle Vurulan Kişinin Davası Başladı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık L.Ç, tutuksuz sanık F.G, maktul Rüstem D'nin eşi müşteki M.D. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık L.Ç, maktulü tanımadığını, olaydan 5 gün önce evinin önünde karşılıklı bakışmaktan dolayı kendisiyle diyalog kurduğunu savundu.

Olay günü iftara yakın saatlerde yeğeni Y.A. ile pide ve tatlı aldığını anlatan L.Ç, "Eve dönerken maktul beni yanına çağırınca yeğenimle yaklaştım, selam verdim. Selamımı almadı, telefonla konuşuyordu. Yeğenime hitaben, 'Sen bunu bekleme o gelmeyecek.' dedi. Ben de "Sen hayırdır, niye çocuğa öyle şeyler söylüyorsun?' dedim. Yeğenime tekrar aynı şeyi söyledi, ben de yeğenime gitmemesini, köşede beklemesini söyledim." diye konuştu.

Sanık L.Ç, daha sonra dükkanına girdiği maktulün kapıları kilitlediğini, içeride yaşanan tartışmanın ardından evine gidip silah aldığını öne sürerek, şöyle devam etti:

"Maktule 70-80 metre mesafe kala, korksun diye havaya bir el ateş ettim, yeğenim de arkamdan geliyordu. Maktul uzaklaşmayınca yanına gittim. 'Az önce küfür ediyordun, aynı küfürleri etsene.' dedim. Maktul, 'Onu çeken, atmasını bilir.' şeklinde konuştu. Bunun üzerine ayağının yanına ateş ettim. Çekişmeye başladık, elindeki zincirle bana vurunca silahı bir el daha ateşledim. O da ben de canımızın derdine düştük, zira elimi tutuyordu, bırakmıyordu. Maktul yere düşünce hemen uzaklaştım, eve gittim. Olaylar bu şekilde gerçekleşti. Silahı komşum olan sanık F.G'nin evinde koltuğun arkasına sakladım, silahı sakladığımdan haberi yoktu."

Müşteki avukatı Nagehan Nazlı'nın, "Maktul yere düştüğünde tekrar neden ateş ettin?" sorusu üzerine sanık L.Ç, "Şok içindeydim, bana ağır küfürler edilmişti. Ben maktule dönüp tekrar ateş ettim mi hatırlamıyorum." iddiasında bulundu.

Söz verilen tutuksuz sanık F.G, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Maktul Rüstem D'nin eşi M.D. ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanığın başsağlığı dileklerini kabul etmiyorum. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Mahkeme Başkanı'nın, "Eşin uyuşturucu kullanır mıydı? Kanında esrar çıkmış." sorusu üzerine M.D, "Ben eşimin uyuşturucu kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. Hiç görmedim. Olay günü oruçluydu. Olaydan 5-10 dakika önce konuşmuştuk, hiç problem yoktu." diye konuştu.

Avukat Nazlı, karşı tarafın anlattıklarının kurgu olduğunu savunarak, "Tasarlanmış bir cinayet. Sanık tahrik indiriminden yararlanmak için maktulün küfürler ettiğini söylüyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istiyoruz. 17 suç kaydı olan bir kişi dışarda birinin canına kıydı." ifadelerini kullandı.

Taraf avukatlarının dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Derince ilçesinde 05 Nisan 2023'te Sırrı Paşa Mahallesi Engin Caddesi'nde Rüstem D. (45) ile L.Ç. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, tabancayla ateş açılması sonucu Rüstem D. ölmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden L.Ç. tutuklanmış, F.G. adli kontrol şartıyla salıverilmiş, Y.A. serbest bırakılmıştı.