Derince'de Parkta Tartışma Sonucu Bıçaklanarak Öldürülen Kişi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde parkta tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürülen Kaptan Kırdudu'nun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kaçan şüpheli ise polis tarafından aranıyor.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Kaptan Kırdudu (26), parkta tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü. Kaçan şüpheli aranıyor.

Olay, gece saatlerinde Derince Yenikent Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi üzerindeki Mimar Sinan Parkı'nda meydana geldi. Parkta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yeri ve bölgede yaptığı ilk inceleme sonucunda, parkta ölü bulunan kişinin isminin Kaptan Kırdudu olduğu, kimliği belirsiz kişi tarafından çıkan tartışma sonrası bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Kırdudu'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. (DHA)ybettiği tespit edildi. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Kırdudu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.