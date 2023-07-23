Derince'de Parkta Ölü Bulunan Kişi Kimliği Belirsiz

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Mimarsinan Parkı'nda hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kişinin kesici alet yarası nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayın şüphelisi olan Kaptan K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.