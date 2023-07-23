Derince'de Parkta Ölü Bulunan Kişi Kimliği Belirsiz
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde Mimarsinan Parkı'nda hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kişinin kesici alet yarası nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayın şüphelisi olan Kaptan K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişi, parkta ölü bulundu.
Yenikent Mahallesi Mimarsinan Parkı'nda yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar polise haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda kesici alet yarası bulunan kişinin öldüğünü tespit etti.
Ölen kişinin Kaptan K. (26) olduğunu belirleyen polis, firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, Kaptan K'nin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.