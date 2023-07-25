Derince'de parkta ölü bulunan gençle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Mimar Sinan Parkı'nda 22 Temmuz'da ölü bulunan Kaptan K'nin cinayetiyle ilgili olarak polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.