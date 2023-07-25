Derince'de parkta ölü bulunan gençle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Mimar Sinan Parkı'nda 22 Temmuz'da ölü bulunan Kaptan K'nin cinayetiyle ilgili olarak polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir gencin parkta ölü bulunmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Yenikent Mahallesi Mimar Sinan Parkı'nda 22 Temmuz'da Kaptan K'nin (26) ölü bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyon sonucu 1 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel