Derince'de parkta ölü bulunan gencin katili tutuklandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir gencin parkta ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.