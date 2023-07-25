Derince'de parkta ölü bulunan gencin katili tutuklandı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir gencin parkta ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir gencin parkta ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Yenikent Mahallesi Mimar Sinan Parkı'nda 22 Temmuz'da Kaptan K'nin (26) ölü bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyon sonucu 1 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.E, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel