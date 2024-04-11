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Derince'de motosiklet ile midibüs çarpışması: Sürücü hayatını kaybetti

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde özel halk midibüsüyle çarpışması sonucu ağır yaralanan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çınarlı Mahallesi'nde Muhammet Kaan A'nın (17) kullandığı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 A 0439 plakalı özel halk midibüsü çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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