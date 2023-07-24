Derince'de kumar oynatılan iş yerine denetim yapıldı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapılan denetimde bir iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi. İş yeri sahibi için adli işlem uygulanırken, kumarda toplanan 2 bin TL'ye el konuldu.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iş yerine yapılan denetimde kumar oynatıldığı tespit edildi. İş yeri sahibi için adli işlem uygulanırken, kumarda toplanan 2 bin TL'ye el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin dün Derince'de eğlence mekanlarında yaptığı denetimde bir iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi. İş yeri sahibi B.A. hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynadığı öğrenilen 5 kişiye ise idari yaptırım kararı uygulandı. Öte yandan, kumarda toplanan 2 bin TL'ye el konuldu. - KOCAELİ