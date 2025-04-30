Derince'de Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden 10 bin avro değerinde lityum pil ile 150 bin lira değerinde klima çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından harekete geçen ekipler, şüpheli E.Ü'yü İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.