Derince'de eski kiracısını öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet hapis talebi
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde eski kiracısını tüfekle öldürdüğü iddia edilen sanığın müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Duruşmada tanıkların ifadeleri ve müşteki avukatının talepleri değerlendirildi.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde eski kiracısını tüfekle öldürdüğü iddia edilen sanığın müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa A. ile maktul Salih Ç'nin yakınları ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmada dinlenen tanık H.K, maktulün olay öncesi veya sonrasında sanıkla ilgili dedikodu çıkardığını duymadığını söyledi.
Söz verilen maktulün kızı Esra K. de babasının suçu günahı yokken öldürüldüğünü belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Sanık avukatı Serkan Taşçı, mütalaaya katılmadıklarını ifade ederek, ayrıntılı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.
Müşteki avukatı Doğan Kerim Şimşek, eylemi canavarca hisle işlediğini düşündükleri sanığın, "kasten öldürme" suçunun nitelikli hallerinden cezalandırılması gerektiğini savundu.
Sanık Mustafa A, ağır tahrik altında eylemi gerçekleştirdiğini öne sürerek, bu hususun dikkate alınması gerektiğini söyledi.
Mahkeme heyeti, esasa ilişkin savunma hazırlanması için müdafi avukatına süre verilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.
Olay
Derince ilçesinde 12 Eylül 2021'de tartıştığı eski ev sahibi Mustafa A. tarafından pompalı tüfekle vurulan Salih Ç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, zanlı tutuklanmıştı.