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Derince'de durdurulan araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapılan uygulama sırasında durdurulan araçta 8 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli tutuklandı ve düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde durdurulan araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki uygulama sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 8 düzensiz göçmen tespit edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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