Derince'de durdurulan araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapılan uygulama sırasında durdurulan araçta 8 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli tutuklandı ve düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde durdurulan araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki uygulama sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 8 düzensiz göçmen tespit edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.