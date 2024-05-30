Derince'de çıkan yangında 300 balya saman yandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Toylar Mahallesi'nde açık alanda istiflenmiş olan 300 balya saman, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan yangında, 300 balya saman yandı.
Toylar Mahallesi'nde açık alında istiflenmiş şekilde bulunan samanlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 300 balya saman yandı.