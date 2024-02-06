Derince'de bıçaklı saldırı sonucu ölen kişinin katilleri tutuklandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden kişinin katilleri gözaltına alındı ve tutuklandı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 1 kişinin bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kocaeli Öğretmenler İlkokulu'nun bahçesinde dün 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan öğrenci velisi Murat Tosun, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliler B.K. ve M.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.