Derince'de Atık Tankında Patlama Meydana Geldi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde atık tankında küçük çaplı patlama meydana geldiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede bulunan liman çevresindeki atık tankında küçük çaplı patlama yaşandığı belirtildi.

Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçlerinin olay yerine yönlendirildiği aktarılan açıklamada, "İlgili birimlerimizce gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra soğutma çalışmalarına başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.