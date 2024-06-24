Derince'de 2 Çocuğunu Rehin Alan Kişi Teslim Oldu
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişi, annesinin evinde 2 çocuğunu rehin aldı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen kişi teslim oldu.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2 çocuğunu rehin alan kişi, polis ekiplerince ikna edilerek teslim oldu.
Fatih Sultan Mahallesi Orhan Gazi Sokak'taki annesinin evinde 2 çocuğunu rehin alan F.S, bir süredir ayrı yaşadıkları eşinin adrese gelmesini istedi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bina çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, konuşarak F.S'yi ikna etti. Teslim olan F.S, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.