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Derin Yoksulluk Siyasetin Odağında

DailyMotion.com - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istediğini" söylemesinin ardından AKP, kamu eliyle uygun fiyatlı et satışı yapılacağını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istediğini" söylemesinin ardından AKP, kamu eliyle uygun fiyatlı et satışı yapılacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu bugün gittiği Et ve Süt Kurumu'na ise alınmadı

DailyMotion.com / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu, AK Parti, Kamu, Güncel, Haberler

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