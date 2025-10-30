Haberler

Derin Deniz İleri Teknoloji ve Ekipman Kazanım Sergisi Sanya'da Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Hainan eyaletinin Sanya kentinde düzenlenen fuarda, derin deniz teknolojisindeki yenilikçi başarılar sergilendi. Toplam 123 ürün arasında insansız su altı araçları ve iletişim sistemleri yer aldı.

SANYA, 30 Ekim (Xinhua) -- Derin Deniz İleri Teknoloji ve Ekipman Kazanım Sergisi, Çin'in Hainan eyaletindeki Sanya kentinde 28-30 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. Derin deniz operasyon ekipmanları, insansız su altı araçları, iletişim ve navigasyon sistemleri ile çeşitli sensörler dahil olmak üzere toplam 123 ürünün sergilendiği fuarda, Çin'in derin deniz teknolojisi alanındaki yenilikçi başarıları tanıtıldı.



