Üye Girişi
Haberler

Derik Zeytininin Hasadı Başladı: Kalite Yarışmalarında Ödül Alan Ürün

Derik Zeytininin Hasadı Başladı: Kalite Yarışmalarında Ödül Alan Ürün
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Derik ilçesinde, coğrafi işaret tescilli zeytinlerin hasadına başlandı. 500 bin ağaçtan üretilen Derik zeytini, uluslararası yarışmalarda dereceler elde etti. Üreticiler, zeytinin tanıtımının artırılmasını istiyor.

MARDİN'in Derik ilçesinin sembolü olan, 15 bin dekarlık alanda yaklaşık 500 bin ağaçtan üretilen coğrafi işaret tescilli, uluslararası kalite yarışmalarından ödül alan, 10'dan fazla çeşidi bulunan zeytinin hasadına başlandı.

Mardin'de kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadan üretilen, 2019'da İngiltere'de düzenlenen Londra Uluslararası Zeytinyağları Yarışması'nda altın, 2020'da Londra'da düzenlenen Uluslararası Kalite Yarışması'nda bronz, Japon Prize Uluslararası Yarışması'nda da gümüş ödül alan zeytinyağının, ham maddesi Derik zeytininin hasadı başladı. İlçenin sembolü haline gelen ve coğrafi işaret belgesi de alan Derik zeytininin halhali olmak üzere zoncik, güleki, kejik, mavi, gurseki, melebeli, ağliş, belloti, malkabazi gibi 10'u aşkın çeşidinden zeytinyağı üretiliyor. 15 bin dekar alanda 500 bin ağaçta üretilen ve geçen yıl 2 bin ton rekolte veren Derik zeytininin bu yıl bin 500 ton rekolte vermesi bekleniyor.

'DÜNYADA KALİTE YAPMIŞ BİR ZEYTİNE SAHİBİZ'

Zeytin üreticisi Osman Dağ, Derik zeytininin daha iyi tanıtılmasını istediklerini belirterek, "Zeytin üreticisiyim. Zeytin çeşitlerimiz çoktur. Dünyada kalite yapmış bir zeytine sahibiz. Buna herkesin el atıp, el birliğiyle zeytinlerimizi dünyada daha da iyi tanıtılmasını istiyoruz. Sabahın erken saatlerinde zeytin toplamaya geliyoruz, akşam saat 5-6'ya kadar devam ediyoruz. Fiyatlarımız da düşüktür, işçilerimizin parasını bile zor çıkartıyoruz" dedi.

Fadıl Dağ ise sabah erken saatlerde zeytin toplamaya başladıklarını ifade ederek, "Akşama kadar topluyoruz. Sonra sattıklarımızı satıyoruz. Satmadıklarımızı kendimiz bidonlara koyup, tatlandırma haline getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çiftçilik Ekonomi Zeytin Mardin Güncel Turizm Tarım Derik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

 Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak

Kredi kartlarından 750 TL'nin kesileceği tarih belli oldu
Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu'na verildi

Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi Daron Acemoğlu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kim aldı? Nobel Edebiyat Ödüllerini kimler aldı? Berat Albayrak ne bakanı olacak? Berat Albayrak yeniden bakan mı oluyor? Daron Acemoğlu kimdir? Daron Acemoğlu kaç yaşında, nereli? 14 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Selahaddin Eyyubi yeni sezon tarihi! Selahaddin Eyyubi yeni sezon ne zaman? Merkezi atama nedir, ne zaman? Merkezi atamalara kimler başvurabilir, yılda kaç kez olur? Memur servis uygulaması devam edecek mi? MEMUR- SEN açıklama yaptı mı? Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Esenyurt yangınında son durum nedir, ölü veya yaralı var mı? Sibel Can ve Emir Sarıgül evlendi mi? Sibel Can ile Emir Sarıgül ne zaman evlendi? Son dakika: Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın mı çıktı? Müge Anlı'da Seyfi Birbir oğlunu öldürdü mü? 14 Ekim Seyfi Birbir oğluna ne yaptı, nerede kayboldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.