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Derik'te Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenler Defnedildi

Derik'te Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenler Defnedildi
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Mardin'in Derik ilçesinde sulama kanalına devrilen cipte hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

KAZADA ÖLENLER DEFNEDİLDİ

Mardin'in Derik ilçesinde, bugün sabah erken saatlerde  sulama kanalına devrilen cipte hayatını kaybeden 3 kişiden Resul Demir'in (29) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından kırsal  Ambarlı Mahallesi'nde defnedildi. Harun Eyüpoğlu (23) ile Kadri Durmaz'ın cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından ilçe merkezindeki Bahçelievler Mahallesi Abdullah Akın Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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