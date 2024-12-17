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Derik'te çiftçilere 19 bin 480 zeytin fidanı dağıtıldı

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Mardin'in Derik ilçesinde çiftçilere 19 bin 480 zeytin fidanı dağıtıldı.

Mardin'in Derik ilçesinde çiftçilere 19 bin 480 zeytin fidanı dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle uygulanan "Derik Halhali Zeytini Anavatanına Geri Dönüyor Projesi" kapsamında çiftçilere 19 bin 480 zeytin fidanı dağıtıldı.

Kırsal Kovalı Mahallesi'nde düzenlenen fidan dağıtım töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin'in bereketli topraklarında geleneksel tarım ürünlerini yeniden canlandırmak için projelerine devam ettiklerini belirtti.

Akkoyun, Derik zeytininin dünya piyasasında daha çok yer alması için çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Derik, son yıllarda zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir mesafe kat etti. Bizim hedefimiz bu çıtayı daha da yukarıya taşımak. Çiftçilerimizin çalışmalarıyla birlikte ekonomiyi güçlendirecek, geçimi kolaylaştıracak projelere destek vermeyi sürdüreceğiz. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve tüm kurumlarımız her zaman üreticimizin yanında olmaya devam edecektir."

Vali Akkoyun, temasları kapsamında Derik Kaymakamlığını ziyaret etti.

Akkoyun, burada Kaymakam Yunus Emre Bayraklı ve ilgili güvenlik birimleri amirleri ile genel asayiş ve güvenlik konularında değerlendirme toplantısı yaptı.

Daha sonra şehit bekçi Ali Ege'nin ailesini ziyaret eden Akkoyun, şehit ailelerinin devlete ve millete emanet olduğunu vurguladı.

Akkoyun, "Aziz şehitlerimizin fedakarlıklarını asla unutmayacağız. Onların bizlere emaneti olan aileleriyle her zaman dayanışma içinde olacağız." ifadesini kullandı.

Vali Akkoyun, daha sonra vefat eden öğretmen Serhat Önel'in ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti.

Temasları kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi Derik İlçe Koordinasyon Merkezi ve MARSU Derik Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden Akkoyun, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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