Deri sektörü Metaverse'te sanal AVM kuracak

Pandemi döneminde Türkiye'de ilk sanal fuarı gerçekleştiren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, önümüzdeki dönemde Metaverse'te deri ürünlerinin üç boyutlu pazarlanacağı sanal AVM kurmak için harekete geçti.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, "Pandemi döneminde sanal ortamda satış yapılabildiğini gördük. Dijital platformlarda başlattığımız çalışmaları ileri taşıyacağız. Günümüzde Metaverse gerçeği var. Sanal showroom nasıl yapılır, deri sektöründe sanal bir AVM kurmak için çalışacağız. Sanal Showroom kurulumu ile ilgili başarılı projeler yapan İzmirli bir firma ile iletişim halindeyiz" diye konuştu.

22 firma deri sektörünün ihracatının yüzde 52'sini yaptı

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar güven tazelerken, EDMİB'in 2021 yılındaki 170 milyon dolarlık ihracatının yüzde 52'sini gerçekleştiren 22 firma için "Deri İhracatının Yıldızları Ödül Töreni" düzenlendi.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2021 yılı seçimli genel kurulu Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu'nda yapıldı. Divan Başkanlığını Güven Tuzcu yaparken, katiplikleri Yerdal Gürten ve Kadir Tuncer yaparken, Genel Kurulda Erkan Zandar'ın hazırladığı liste 47 oyla seçimi kazanırken, Zandar yeni listesinde 5 değişikliğe gitti.

4 yıl önce seçim maratonuyla göreve geldiklerini anlatan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, bu sefer birlik ve beraberlik içinde ilerlediklerini dile getirdi.

Deri ve deri mamulleri sektöründe 4 ana grupları olduğunu aktaran Zandar, "Pandemi sürecinde zorlu iki yıl geçirdik. Buna rağmen ihracatımızı artırmayı başardık. 4 yıl önce yönetim kuruluna seçilme yeterliliğine sahip firma sayımız 25 iken bugün 60 firmaya ulaştık. İhracatı tabana yaydık. 4 yıllık dönemde deri konfeksiyon ve tabakhanelerde yaşadığımız kayıpları gidermek önümüzdeki 4 yıllık dönemde öncelikli çalışma konularımız olacak" şeklinde konuştu.

Göreve geldikten sonra İtalya'da düzenlenen Expo Riva Fuarı'na Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yapmaya başladıklarını ifade eden Zandar sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu Türk Deri Sektörü açısından gurur verici. Önümüzdeki dönemde daha da gençleşen Yönetim Kurulumuzla Güney Kore, Kuzey Amerika pazarlarına odaklanacağız. Odaklanacağımız bir diğer konu ise sektörün kalifiye personel ihtiyacına cevap vermek olacak."

Genel Kurulda konuşan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Geçmiş Dönem Başkanı Jak Galiko, toplumda gelir dağılımını sağlayacak politikalar geliştirilmesi gerektiğini, ihracatta da KOBİ'lerin güçlendirilmesinin zorunlu olduğuna vurgu yaptı.

Genel Kurulda yapılan seçim sonrasında Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'ni 2022-2026 döneminde yönetecek kadrolar şu şekilde oluştu.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

ZANDAR DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. – ERKAN ZANDAR

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu

GÜNDOĞDULAR DERİ SAR. AKS. KONF. TEKS. İML. İHR. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.-HALİL GÜNDOĞDU

AGAMODA DERİ KONFEKSİYON SAN. TİC. A.Ş.-ÖMER AĞARTIOĞLU

SEPİCİLER ÇAYBAŞI DERİ SAN. TİC. A.Ş.-MEHMET SEPİCİ

NEVZAT ONAY AYAKKABI VE DERİ MAM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.-ERHAN ONAY

ON-AR AYAKKABI KALIP SAN. TİC. LTD. ŞTİ.-ERKAN ONMUŞ

ÜSTÜNDAĞ AYAKKABI VE AYAKKABI MALZ. SAN. TİC.LTD. ŞTİ.-FATİH ÜSTÜNDAĞ

ÜLKÜCAN AYAKKABI VE AYAKKABI MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.-HASAN TOLGA ÜLKÜCAN

DERKİMPA DERİ SANAYİ DIŞ TİCARET A.Ş.-MUSTAFA ARIOĞUL

MEHMET GÜLER AYAKKABI VE DERİ MAM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.-FIRAT GÜLER

NARİNBEBE AYAKKABI TEKSTİL GID.SAN. TİC. LTD. ŞTİ.-NAGİHAN BOZKURT

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu

SEVİMLİ DERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.-HATİCE DENİZ KİBRİTÇİ

TOPBAŞ AYAKKABI VE YAN SAN. A.Ş.- ENİS TOPBAŞ

RIFAT SARI ÜÇEL AYAKKABI DIŞ TİC. PAZARLAMA TEKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.-RIFAT SARI

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde 2021 yılında en çok ihracat yapan firmalar şunlar oldu.

En fazla ihracat gerçekleştiren firma; SEPİCİLER ÇAYBAŞI DERİ SAN.TİC. A.Ş.

En fazla ihracat gerçekleştiren ikinci firma; AGAMER DERİ KONFEKSİYON İNŞ. SAN. TİC.A.Ş.

En fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü firma; MARC CHANTAL DERİ VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Gümüş kategorideki firmalar; "NARİNBEBE AYAKKABI TEKSTİL VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ., LİDER DERİ ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC A.Ş., HAKEM AYAKKABI VE MALZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ, DEMOD DERİ KONFEKSİYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ., ON-AR AYAKKABI KALIP SANAYI VE TICARET LTD.STI."

Bronz kategorideki firmalar; "GÜNDOĞDULAR DERİ SARACİYE AKS. SAN. TİC. LTD.ŞTİ., SİMİN AYAKKABI VE YAN SAN.ÜR. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ., DERKİMPA DERİ SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, ESKATEK DERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ., MUSTAFA KOÇ AYAKKABI TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ., DOGO TASARIM SAN.TİC.A.Ş., META AYAKKABI SAN.TİC.A.Ş., GÜZEL AYAKKABI VE MALZEMELERİ DERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ, MEHMET GÜLER AYAKKABI VE DERİ MAM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ., ÜSTÜNDAĞ AYAKKABI VE AYAKKABI MALZEMELERİ SAN. TİC.LTD.ŞTİ., SEÇKİN COMFORT AYAKKABI OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ., NEVZAT ONAY AYAKKABI VE DERİ MAMULLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ., ZANDAR AYAKKABI TEKSTİL TURİZM SU ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ., GENÇLER DERİ MAMÜLLERİ AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"

Erkan Zandar kimdir?

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı'na tekrar seçilen Erkan Zandar 1 Nisan 1979 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

Ortaokul ve Lise eğitimini İzmir Saint Joseph Koleji'nde, Üniversite eğitimini Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde tamamladı.

Zandar Dış Ticaret Ltd. Şti. firmasında Firma Ortağı ve Genel Müdür olarak iş hayatını sürdüren Zandar, 18 senedir Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'nda yer alıyor.

2014-18 döneminde Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Zandar, 2 dönem Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, 2 dönem ise; Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulundu. 2017 yılında kapanan Deri Tanıtım Grubu'nda da Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunan pandemi döneminde TİM bünyesinde kurulan TİM Sanal Fuarlar Komitesi Başkanlığını yaptı. Zandar, EİB Genç İhracatçılar Konseyi Başkanlığı görevini de sürdürüyor.

2018 yılında ilk kez seçildiği Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanlığı'na, 2022 yılında ikinci kez seçilen Zandar, evli iki çocuk babası. Zandar, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor.

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