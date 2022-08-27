Dergi: Çin, En Çok Alıntılanan Bilimsel Makale Sayısında İlk Sıraya Yükseldi

NEW YORK, 26 Ağustos (Xinhua) -- ABD'de yayınlanan Science dergisinde geçtiğimiz günlerde çıkan bir habere göre Çin, araştırma etkinliğinde önemli bir ölçü olan, en çok alıntılanan bilimsel makale sayısında ilk kez dünyada bir numara oldu. Bir Japon enstitüsüne dayanılarak verilen haberde, "Bu aşama, Çin'in nicelik olarak hızla büyümesiyle dikkat çeken bilim dünyasının nitelik açısından da aynı düzeye eriştiğini gösteriyor" denildi. Habere göre Japonya Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikası Enstitüsü (NISTEP), alıntılanma sayısına göre düzenlenmiş ve Nobel ödüllü birçok çalışmanın da içinde yer aldığı geçerliliği kabul edilmiş olan yüzde birlik dilimin listesini çıkardı. NISTEP, "kesirli hesaplama" adı verilen bir yöntem kullanarak Çin'in 2018, 2019 ve 2020 yılında yayınlanan bilimsel makaleler içinde en çok alıntılananların yüzde 27,2'sinin, ABD'nin ise yüzde 24,9'unun sahibi olduğunu teyit etti. Çin'in en çok alıntılanan bilimsel yazı üretimindeki yükselişinin "dikkat çekici" olduğunu söyleyen NISTEP, Çin'in 20 yıl önce fraksiyonel hesaplama ölçümüne göre bu alanda 13. sırada olduğuna dikkat çekti.