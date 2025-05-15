Dereye Kapılan İbrahim İçin 6 Gündür Arama Çalışmaları Sürüyor

Dereye Kapılan İbrahim İçin 6 Gündür Arama Çalışmaları Sürüyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pikniğe gittiği derede kaybolan 17 yaşındaki İbrahim Kom'u arama çalışmaları 6. günde devam ediyor. Ankara'dan gelen 18 kişilik dalgıç ekibi de çalışmalara katıldı.

1) DEREDE AKINTIYA KAPILAN İBRAHİM'İ ANKARA'DAN GELEN 18 KİŞİLİK JÖAK EKİBİ ARIYOR

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde pikniğe gittiği bölgede girdiği derede kaybolan İbrahim Kom'u (17) arama çalışmaları, 6'ncı günde de sürüyor. Arama çalışmalarına, Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı 18 kişilik dalgıç ekibi de katıldı.

Yüksekova'da yaşayan bir grup genç, geçen hafta cumartesi günü piknik yapmak için ilçeye 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca bölgesine gitti. Gruptan 2 kişi, yüzmek için bölgedeki Avaşin Deresi'ne girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan gençlerden biri arkadaşları tarafından kurtarıldı, İbrahim Kom ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Halkın da destek verdiği ilk günkü çalışmalardan sonuç alınamayınca Van'dan polis dalgıç ekibi ile Jandarma Komutanlığı JAK ekibi de bölgeye sevk edildi. Aramalar kapsamında derenin bazı noktalarında suyun yönünü değiştirmek için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler de iş makinalarıyla derenin bazı noktalarında suyun yönünü değiştirerek çalışmalara destek verdi.

Bölgede 6 gündür devam eden çalışmalara bugün Ankara'dan gelen özel dalgıç ekibi de katıldı. Ankara JÖAK'a bağlı 18 kişilik dalgıç ekibi, Kom'un akıntıya kapıldığı noktadan itibaren 9 kilometrelik alandaki çeşitli noktalarda zorlu arazi şartlarında dalışlar yapmaya başladı. Diğer ekipler ise suda ve su kenarında hem dalışlar yaparak hem de demir çubuklarla aramalarını sürdürüyor.

Arama çalışmaları devam ederken İbrahim Kom'un yakınları da endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. İbrahim Kom'un babası Nevzat Kom, oğlunun ilçe merkezinde bir lokantada çalıştığını belirterek, "Lokanta sahibi o gün çalışanlarıyla birlikte buraya pikniğe gelmişti. Çocuğumun pikniğe geldiğinden ne benim ne de annesinin haberi vardı. Çocuğumun derede yüzdüğünü ve akıntıya kapıldığını bana gelen telefonla öğrendim. Bugün arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor. Bir ize rastlamadık. Bugün Ankara'dan 18 kişilik bir ekip geldi ve çalışmalara katıldı. İnşallah bugün buluruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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