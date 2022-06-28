Dereye düştüğü iddia edilen 2 kişi için arama çalışması başlatıldı

DÜZCE'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen Asar Deresi'ne 2 kişinin düştüğü iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı.

Olay saat 22.30 sıralarında Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Düzce'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen Asar Deresi'ne iki kişinin düştüğü ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İtfaiye, AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri, 2 kişinin sürüklenme ihtimaline karşı Asar Deresi ile Melen Çayı'nın birleştiği yer olan Yeni Taşköprü Köyü mevkisinde arama çalışması başlatıldı. Ekipler su debisinin yüksek olması nedeniyle Melen Çayı etrafında suyun daha az olduğu yerler ile çalılıklar arasında da arama yaptı. Ayrıca Melen çayına karşıdan karşıya tel çekerek biriktirme yapan ekipler çalışmalarına devam ediyor.Yeni Taşköprü Köyü Muhtarı Hüseyin Gür, "Çay Mahallesi mevkisinden 2 kişinin suya düştüğünü görmüşler o şekilde ekiplere ihbar gelmiş" dedi.