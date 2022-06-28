Dereye düştüğü iddia edilen 2 kişi için arama çalışması başlatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dereye düştüğü iddia edilen 2 kişi için arama çalışması başlatıldı

Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Dereye düştüğü iddia edilen 2 kişi için arama çalışması başlatıldı

DÜZCE'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen Asar Deresi'ne 2 kişinin düştüğü iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı.

DÜZCE'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen Asar Deresi'ne 2 kişinin düştüğü iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı.

Olay saat 22.30 sıralarında Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Düzce'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen Asar Deresi'ne iki kişinin düştüğü ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İtfaiye, AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri, 2 kişinin sürüklenme ihtimaline karşı Asar Deresi ile Melen Çayı'nın birleştiği yer olan Yeni Taşköprü Köyü mevkisinde arama çalışması başlatıldı. Ekipler su debisinin yüksek olması nedeniyle Melen Çayı etrafında suyun daha az olduğu yerler ile çalılıklar arasında da arama yaptı. Ayrıca Melen çayına karşıdan karşıya tel çekerek biriktirme yapan ekipler çalışmalarına devam ediyor.Yeni Taşköprü Köyü Muhtarı Hüseyin Gür, "Çay Mahallesi mevkisinden 2 kişinin suya düştüğünü görmüşler o şekilde ekiplere ihbar gelmiş" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

Düzce Çay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title