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Dereye düşen otomobildeki 2 kadın yaralandı

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Dereye düşen otomobildeki 2 kadın yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Sema Onaran'ın (27) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye düştü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Sema Onaran'ın (27) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye düştü. Kazada yaralanan Onaran ile yanındaki arkadaşı Özlem Karakafa (38) çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi ile Yeni Mahalle arasındaki yolda meydana geldi. Sema Onaran yönetimindeki 06 HD 3275 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak Bedre Deresi'ne düştü. Yan yatan otomobil suyun debisinin az olması nedeniyle sürüklenmeden dururken, yaralanan sürücü Onaran ile yanında yolcu olarak bulunan Özlem Karakafa, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnegöl Güncel Haberler

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