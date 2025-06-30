Dereye Düşen İnek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Sinop'un Türkeli ilçesinde otlamakta olan bir inek, dengesini kaybederek dereye düştü. Sahibi, itfaiye ekiplerinden yardım istedi ve inek ekipler tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde dereye düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçenin Gökçealan köyünde yaşayan Firdevs Özdemir'e ait inek arazide otlandığı sırada dengesini kaybederek dereye düştü.
İneği düştüğü yerden kendi imkanlarıyla çıkartamayan Özdemir, bunun üzerine Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Ekiplerce yapılan çalışama sonrası inek bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel