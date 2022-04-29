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Dereye düşen Bilgehan, kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı - Salim Sarıkoç - Güncel
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Dereye düşen Bilgehan, kurtarılamadı

TRABZON'un Araklı ilçesinde Bilgehan Küçük (10), düştüğü derede akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

TRABZON'un Araklı ilçesinde Bilgehan Küçük (10), düştüğü derede akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Balıkçıların limanda bulup çıkardığı Küçük,  hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Araklı- Bayburt karayolu üzerinde Karadere mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre dengesini kaybederek dereye düşen Bilgehan Küçük akıntıda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araklı Limanı'nda balıkçılar tarafından fark edilen çocuk, tekneye alınarak kıyıya çıkarıldı. İlk müdahalesinin ardından Araklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bilgehan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Salim Sarıkoç - Güncel

Bayburt, Araklı, Güncel, Haberler

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