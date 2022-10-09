Dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Maltepe'de kontrolden çıkarak Çamaşırcı Deresi'ne devrilen otomobilde yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı. Maltepe'de kontrolden çıkarak Çamaşırcı Deresi'ne devrilen otomobilde yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgilere göre, Fındıklı Mahallesi'nde seyreden, sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 SNU 42 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Çamaşırcı Deresi'ne devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken çevredekilerin ihbarının ardından itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekibine teslim edilen yaralılar, hastanede tedavi altına alındı. Kaynak: AA / Güncel Maltepe Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.