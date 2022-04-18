Köpeğin akıntıya kapılması

Kurtarma ekibinin grup amiri Ahmet Cerrah tarafından kurtarılması

Kurtarma ekibinin grup amiri Ahmet Cerrah ile röportaj Dereye atlayan köpek yavrusunu ekipler kurtardı

Toprak kaymasının meydana geldiği bölgede bekleyişlerini sürdüren Sürmene Arama Kurtarma Derneği (SÜR-AK) ekipleri, annesine ulaşmak için dereye atlayan köpek yavrusunu kurtardı.

Kurtarma ekibinin grup amiri Ahmet Cerrah, AA muhabirine, anne köpek ve yavrusunu bir araya getirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

İki köpeği de bir süredir takip ettiğini belirten Cerrah, "Bölgede aranan bir köpek vardı, annesi de selden dolayı karşıya geçemiyordu. Anne köpek ileriden karşıya geçmeye çalıştı, ben de takip ettim. Sonra baktım yavrusu geçemiyor, geçmeye çalışıyor. Dalgalı bir yere atladı ve dere onu içine çekti. Ben de o şokla beraber fındıklıktan aşağıya, dereye doğru koşarak köpeğin ayağından tuttum ve bulunduğu yerden çıkardım." dedi.

Olayın ardından anne köpek ve yavrusu bölgeden uzaklaştı.