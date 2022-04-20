Dereli-Şebinkarahisar kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

ŞEBİNKARAHİSAR, GİRESUN (AA) - Giresun'da Dereli- Şebinkarahisar kara yolu kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

İlçede dün etkili olan yağışın ardından Aksu Deresi'nin taşması sonucu hasar meydana geldiği için ulaşıma kapanan Dereli-Şebinkarahisar kara yolundaki çalışmaların bir bölümü tamamlandı.

Dereli-Şebinkarahisar kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.