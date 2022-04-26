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Dereli ilçesinde iftar programı düzenlendi

AA - Atakan Çıtlak - Güncel
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Dereli ilçesinde iftar programı düzenlendi

Giresun'un Dereli ilçesinde iftar programı düzenlendi.

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde iftar programı düzenlendi.

Spor salonundaki programda konuşan Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, iftar programına katılanlara teşekkür etti.

Şenlikoğlu, pandemi nedeniyle ara verilen iftar programını Dereli halkının yoğun katılımıyla yeniden düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek,"Gerçekten güzel ve coşkulu bir iftar programı oldu. Binin üzerinde kişi katılım gösterdi. Ben burada olan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

İftar etkinliğine, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Dereli Kaymakamı Okan Yenidünya, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Kazım Zeki Şenlikoğlu, Giresun, İftar, Güncel, Haberler

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