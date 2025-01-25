Üye Girişi
Haberler
Konya'da 4 katlı binanın enkazından acı haber

4 katlı binanın enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı

78 kişinin can verdiği otel yangınıyla ilgili yeni gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenazelerinde gözyaşı döktüğü ailenin bilinmeyenleri

Erdoğan'ın cenazelerinde gözyaşı döktüğü ailenin bilinmeyenleri
Otel sahibiyle ilgili korkunç iddia! İtfaiye raporuna rağmen 'Boşa para harcamayalım' demiş

Otelin sahibi itfaiye raporuna rağmen bakın ne demiş

Dereli'de Turizm Potansiyeli Artıyor

Dereli'de Turizm Potansiyeli Artıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Dereli ilçesi, son yıllarda turizm alanında önemli bir destinasyon haline gelerek tersine göçü teşvik etmeyi amaçlıyor. İlçedeki altyapı eksiklikleri giderilirken, Mavigöl ve Göksu Travertenleri gibi doğal güzellikler tanıtılmakta.

Giresun'da turizmde son yıllarda önemli bir destinasyon haline gelen Dereli ilçesinde, ekonomik hareketlilikle tersine göçün başlatılması amaçlanıyor.

Mavigöl, Göksu Travertenleri, yaylaları, tarihi ve kültürel özellikleriyle dikkati çeken Dereli, son yıllarda bölge turizminde de ön plana çıkmaya başladı.

İlçedeki ulaşım ve konaklama gibi altyapı eksiklikleri hızla giderilirken, yapılan tanıtımlarla da bölgenin bilinirliliği arttırılmaya çalışılıyor.

Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, AA muhabirine, Dereli'nin yeşilin en güzel tonlarına sahip yaylaları, Mavigöl'ü, Göksu Travertenleri, tarihi ve kültürel özellikleriyle öne çıktığını söyledi.

İlçenin bu özellikleriyle turizm açısından büyük potansiyele sahip olduğunu aktaran Şenlikoğlu, barındırdığı bu özellikleriyle Dereli'yi yöre ve ülke turizmine kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Şenlikoğlu, son yıllarda altyapı yatırımları ve tanıtımların yanı sıra sosyal medyanın da etkisiyle ilçenin tanınırlığında artış yaşandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Dereli, Giresun'un ve Türkiye'nin en zengin turizm potansiyeline sahip yerlerinden. Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş başta olmak üzere birçok doğal güzelliklere sahip yaylalarımız bulunuyor. İlçemizin son yıllarda artmaya başlayan potansiyeli, özellikle turizm alanında kendisini daha fazla gösteriyor. Ordu-Giresun Havalimanı'nın açılması, yollarımızın yapılması turizm hareketliliğini artırdı."

"Geçen yıl 1 milyon kişi ilçemizi ziyaret etti"

İlçede hizmete alınan tabiat parklarının etkisiyle turizm hareketliliğinde ciddi artış yaşandığına işaret eden Şenlikoğlu, "2024 yılında günübirlik ve konaklamalı misafirlerimizi ilçede ağırlamanın mutluluğu yaşadık. Geçen yıl 1 milyon kişi ilçemizi ziyaret etti. Yaz dönemi yoğun geçti. Bunun yanı sıra kış aylarında da yerli ve yabancı turistleri ağırladık." dedi.

Şenlikoğlu, ilçede 7-8 ay turizm hareketliliği yaşandığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kış turizmi için de altyapı hazırlıkları sürüyor. Potansiyel daha da artacaktır. Dolayısıyla yılın tümünde turizm hareketliliği artacaktır. Bu da ekonomik olarak gelişimi artıracaktır. Dereli göç veren bir ilçe. Turizmin gelişmesi yeni yatırımları da beraberinde getiriyor. Bu da istihdamın, ekonomik hareketliğin artmasını sağlıyor. Dereli'de geriye dönüşler söz konusu. Amacımız göçü tersine çevirmek."

Ulaşım standardının yükseltilmesi amacıyla girişimlere devam ettiklerini anlatan Şenlikoğlu, Dereli ile Eğribel Geçidi arasındaki yolun ihalesinin yapılmasını beklediklerini kaydetti.

Şenlikoğlu, Doğu Karadeniz'i, İç Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak yollar arasında yer alan bu projenin yanı sıra yayla yollarının da iyileştirilmesi sayesinde turist sayısında ciddi artış yaşanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
img

Bir zamanlar leblebi gibi gol atardı! Son hali futbolseverleri üzdü
img

Erdoğan'ın cenazelerinde gözyaşı döktüğü ailenin bilinmeyenleri
img

Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhittin Böcek, 8 daire başkanlığını yeğenine bağladı

Belediye başkanından yeğenine müthiş kıyak
Hırvatlar, pahalılığa karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerdiği yöntemi uygulamaya başladı

Avrupa ülkesinde Erdoğan'ın önerdiği yöntemi uygulamaya başladılar
Yolda bulup kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü

Kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü
İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı
Çöken binanın zemin katındaki iş yeri ile ilgili korkunç iddia

Çöken binanın zemin katındaki iş yeri ile ilgili korkunç iddia
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.