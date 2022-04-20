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Son dakika haberi | HES BİNASI SELDEN ETKİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberine göre Giresun'un Dereli ilçesinde ani kar erimesi ve sağanak sonrası Aksu Deresi'nin taşması sonucu Karınca Mahallesi'ndeki Köprübaşı Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali (HES) binasını su bastı.

Giresun'un Dereli ilçesinde ani kar erimesi ve sağanak sonrası Aksu Deresi'nin taşması sonucu Karınca Mahallesi'ndeki Köprübaşı Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali (HES) binasını su bastı. 2 çalışanın son anda çıkmayı başardığı santral binasında hasar oluştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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