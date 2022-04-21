Dereli'de çöken yolda Aksu Deresi'nin debisinin düşmesiyle çalışma yapılacak

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde Aksu Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu çöken istinat duvarı ve yolda, suyun azalmasının ardından çalışma yapılacak.

İlçe merkezindeki Merkez Ulu Cami önünde, derenin debisinin eriyen kar suları ve yağmur nedeniyle yükselmesi üzerine çöken yolda, Karayolları ekipleri inceleme yaptı.

Tarihi köprünün de bulunduğu alandaki duvar ve yolun yeniden yapımına, derenin debisinin düşmesiyle başlanacak. Söz konusu güzergahta ulaşım, ilçe içerisindeki caddeden sağlanıyor.

Öte yandan Kuzalan Tabiat Parkı'nın restoran ve otopark bölümünün olduğu alanda da derenin debisinin yükselmesiyle çökmeler meydana geldi. Tabiat parkındaki alan şerit çekilerek kapatıldı.

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, AA muhabirine, martta yağan yoğun karın ardından hava sıcaklıklarının 30 derecelere çıktığını, karın erimesi ve ardından gerçekleşen yağışlarla derelerin su seviyesinin yükseldiğini söyledi.

Bazı bölgelerdeki kara yolları ve köy yollarında hasarlar oluştuğunu belirten Şenlikoğlu, "Kızıltaş, Aksu, Uzundere ve Alancık köylerinde hasarlar var ama bu hasarlar daha çok kara yollarının kenarlarında veya köy yollarında." dedi.

Şenlikoğlu, ilçe merkezinde ise tarihi kemer köprünün olduğu yerde istinat duvarının yıkılmasıyla kara yolunun çöktüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki istinat duvarı yaklaşık 30 yıl önce belediyemizin imkanlarıyla yapılan bir duvar. Tarihi kemer köprüden dolayı hassas bir çalışma izlenmişti, orada çok fazla çalışma yapılamamıştı, mevcut duvarın üzerine yeni yol yapılmıştı. Burada bir bilgi kirliliği var. Taşkında yıkılan duvar yeni imalat değil, 30 yıl önce yapılan duvar yıkıldı. Devletin zamanında yaptığı imalatlar olmasa belki tahribat çok daha fazla olabilirdi. Karayolları, DSİ gibi devlet kurumlarının yatırımları olmasaydı tahribat daha fazla olabilirdi çünkü bir günde gerçekleşen yağış bir aylık yağışa denk oldu. HES işletmeleri de jandarma ile irtibatta olarak tedbir aldı. Burada oluşan tahribatın kısa sürede giderileceğini düşünüyoruz."

Devletin, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlama anlamında çok ciddi yatırımlar yaptığına dikkati çeken Şenlikoğlu, "Bu yatırımlar sayesinde vatandaşımız daha güvende ama sadece devletin yatırım yapması yeterli değil. Vatandaşlarımızın da dere yataklarında yerleşim yapmaktan uzak durması lazım. Burada devlet büyüklerimizin söylediği tedbirlere vatandaşlarımızın uyması, olası can ve mal kayıplarını önleyecektir." diye konuştu.