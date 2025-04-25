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Dereli'de bisiklet yarışlarında başarılı olan öğrenciler Türkiye finallerine katılacak

Dereli'de bisiklet yarışlarında başarılı olan öğrenciler Türkiye finallerine katılacak
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Okullar arası bisiklet yarışmalarında başarı gösteren Dereli'deki ortaokul öğrencileri Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Okullar arası bisiklet yarışmalarında başarı gösteren Dereli'deki ortaokul öğrencileri Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Dereli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, il genelini kapsayan yarışmada Şehit Yüzbaşı İsmail Hakkı Öztopal Ortaokulu küçük erkek, küçük kız ve yıldız kız takımları birincilik, yıldız erkek takımı ise üçüncülük elde etti.

Ferdi kategoride ise okul sporcuları toplamda 9, genel toplamda ise 33 madalya kazandı.

Kaymakam Emhar Azman, özveriyle çalışan öğrenciler ve okul yönetimini tebrik ederek, sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerine dikkati çekti.

Azman, bisiklet yarışmasının Türkiye finallerinde Dereli'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını öğrencilere başarı diledi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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