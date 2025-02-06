Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremleri anma programında açıklamalarda bulunuyor

Rakam verdi! İşte 2 yılda deprem bölgesi için harcanan para
Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

Dereköy Sınır Kapısı'nda Yabancı Plakalı Araçlar Dezenfekte Edilecek

Dereköy Sınır Kapısı'nda Yabancı Plakalı Araçlar Dezenfekte Edilecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli İl Genel Meclisi, Bulgaristan'dan gelen dezenfekte uygulamasına karşı mütekabiliyet esasına dayalı olarak Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan yabancı plakalı araçlara dezenfekte uygulanması kararı aldı. Uygulama 18 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'ndan Kırklareli'ne giriş yapacak yabancı plakalı araçlar dezenfekte edilecek.

Kırklareli İl Genel Meclisi, Hakan Geriş başkanlığında toplandı.

Mecliste, Bulgaristan tarafından başlatılan dezenfekte uygulamasına karşı Türk tarafında da mütekabiliyet esasına dayalı olarak Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan araçlara dezenfekte uygulamasının başlatılması görüşüldü.

Görüşme neticesinde uygulamanın başlatılmasını içeren gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Dezenfekte ücretlerinin belirlenmesi Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

-Edirne'deki sınır kapılarında da başlatılmıştı

Bulgaristan'ın ülkesine giren otomobillerden dezenfeksiyon ücreti adı altında 7 leva aldığı uygulamayı yeniden hayata geçirmesi sonrası Türk tarafında da Bulgaristan plakalı otomobillerden 80 lira, 3,5 ton ağırlığının üzerindeki araçlardan da 18 Aralık'tan itibaren 160 lira ücret alınmaya başlanmıştı.

Türkiye bu uygulamayı daha önce 2014 yılında da tam mütekabiliyet esasıyla bir süre sürdürmüştü. Komşu ülkenin uygulamayı durdurması üzerine Türk tarafında da uygulamaya son verilmişti.

Komşudaki "altın göl" olarak biliniyor

Bulgaristan'da dezenfeksiyon sistemi, Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı'nın kararıyla Kapıkule'den geçen araçlar için 2009 yılında şap hastalığına karşı kurulmuştu.

Bulgaristan hazinesini maddi açıdan rahatlattığı için "altın göl" olarak bilinen ve özel şirketin yürüttüğü uygulama, 2013 yılında "yolsuzluk" yapıldığı gerekçesiyle kaldırılmış, Mayıs 2014'te yeniden uygulamaya sokulmuştu.

Bulgaristan Tarım Bakanlığı, 2023 yılında Türkiye sınır kapılarından giren araçlara yapılan ücretli dezenfeksiyon işlemini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Komşu ülkedeki uygulama, Türkiye'den geçiş yapan araçların, sensörlü çalışan ve ilaçlı su sıkan fıskiyeler tarafından kısa süreliğine yıkanması şeklinde çalışıyor.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
img

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
img

Naci Görür tehlike altındaki 3 ili sıraladı
img

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dr. Ekrem Teymur: SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"
Müge Anlı'nın programına sarhoş çıkan kişi izleyiciyi isyan ettirdi

Programa sarhoş çıkan kişi izleyiciyi isyan ettirdi
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

Sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Şehit binbaşının son görüntüleri duygulandırdı

Şehit binbaşının son görüntüleri
6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü
Brezilya'da örümcek yağmuru! Binlercesi gökyüzünü sardı

Gökyüzünden binlerce örümcek yağdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.