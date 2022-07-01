Dereköy Sınır Kapısı 4 Temmuz'da yük taşımacılığına açılacak

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Dereköy Sınır Kapısı'nın 4 Temmuz'da yük taşımacılığına açılacağını bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, sınır kapısından 4 Temmuz Pazartesi gününden itibaren ticari araçların geçişlerine izin verileceğini belirtti.

Son düzenlemelerin yapıldığı sınır kapısının hazır hale getirildiğini aktaran Ilık, bu kapsamda Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli, Genel Müdür Yardımcısı Vekili Yusuf Karakaş, Destek Hizmetleri, Tasfiye İşlemleri ve Döner Sermaye Genel Müdür Vekili Oğuzhan Şatıroğlu ile Dereköy Sınır Kapısı'nda incelemede bulunduklarını kaydetti.

Dereköy Sınır Kapısı'nın ticarete açılması için yıllardır verilen çabanın sonucunu almaya başladıklarını vurgulayan Ilık, şu ifadeleri kullandı:

"Ocak ayında Bulgaristan'da düzenlenen toplantıda ilimizi yakından ilgilendiren Dereköy Sınır Kapısı'nın tır trafiğine açılması konusunda Bulgaristan tarafının ilgili kurumlarının yetkilileriyle görüşmelerde bulunmuştuk. Gerçekleştirdiğimiz yoğun girişimlerimiz ve görüşmelerimiz en kısa zamanda olumlu sonuçlandı. Bu ay sınır kapımızdan ilk etapta 5 tona kadar eşya taşımacılığı yapacak küçük tonajlı taşıtların geçişi başlayacak. İlerleyen süreçte de sınır kapımız belirli sayıda tır trafiğine açılacak."