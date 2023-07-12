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Derede mahsur kalan sokak köpeğinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

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Düzce'de sağanak sebebiyle derede mahsur kalan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpeğin kurtarıldığı anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Derede mahsur kalan sokak köpeğinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

DÜZCE - Düzce'de sağanak sebebiyle derede mahsur kalan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpeğin kurtarıldığı anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Düzce'de hafta sonu başlayan sağanak yağış sebebiyle taşan Asar Deresi'nde mahsur kalan köpeğin imdadında itfaiye ekipleri yetişti. Dereden çıkamayan köpeği gören vatandaşlar Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, merdiven yardımıyla köpeğin bulunduğu alana indi. Bir itfaiye eri önce köpeği sakinleştirdi. Büyük sevinç yaşayan sokak köpeği, itfaiye erini merdivenin basamaklarında karşıladı. Köpek kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Akyol - Güncel

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