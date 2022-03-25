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DEREDE MAHSUR KALAN KARACAYI KURTARDILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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RİZE'nin İkizdere ilçesinde köpeklerden kaçarken yaralanıp, düştüğü derede mahsur kalan karaca, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekiplerince kurtarıldı.

İKİZDERE, RİZE (DHA) - RİZE'nin İkizdere ilçesinde köpeklerden kaçarken yaralanıp, düştüğü derede mahsur kalan karaca, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekiplerince kurtarıldı. Milli Parklar görevlilerine teslim edilen karaca, tedaviye alındı.

İlçede Kumluk mevkisinde sahipsiz köpeklerden kaçan karaca, İkizdere Deresi'ne düştü. Suyun içerisinde çırpınan karacayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye İDAK ekipleri geldi. Ekipler uzun uğraşlar sonucunda, karacayı ağ atarak yakalamayı başardı. Kucağa alınarak dereden çıkarılan karaca, Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Ayağında kırık olduğu tespit edilen karacanın, tedavisinin ardından doğaya teslim edileceği belirtildi.

DEREDE MAHSUR KALAN KARACAYI KURTARDILAR

DEREDE MAHSUR KALAN KARACAYI KURTARDILAR

DEREDE MAHSUR KALAN KARACAYI KURTARDILAR

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Arama Kurtarma, Milli Parklar, İkizdere, Güncel, Haberler

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