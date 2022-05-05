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Derede korkutan görüntü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Derede korkutan görüntü

Zonguldak'ta kimyasal atık olduğu iddia edilen sıvı dereye bırakıldı.

Zonguldak'ta kimyasal atık olduğu iddia edilen sıvı dereye bırakıldı. Görüntüler sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz hafta sonu yaşandı. Belediye Bulvarı istikametindeki bir menfezden Acılık Deresi'ne kimyasal atık olduğu iddia edilen sıvı bırakıldı. Dereye kırmızı renkli atığın bırakıldığı gören vatandaş o anları cep telefonuyla görüntüledi. Bir martının, atıkların içerisinde durduğu da görüntülere yansıdı. Atıklar ise dere üzerinden Karadeniz'e aktı.

Görüntüler sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü ekipleri ihbarı değerlendirdi. Ekipler sahada incelemelerde bulundu. Çevredeki işyerlerini denetledi. Denetlemeler sürerken vatandaşların ise bu tür durumları anlık olarak kuruma bildirmeleri istendi. Aradan zaman geçen durumlarda söz konusu tespitin zorlaştığı öğrenildi.

(Onur Altındağ-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak, Kimyasal, Güncel, Haberler

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